"Giustizia ed economia", il 25 ottobre convegno al Tribunale di Vasto

Da diversi anni il Consiglio Superiore della Magistratura ha introdotto anche in Italia la Giornata Europea della Giustizia Civile. Come già avvenuto l'anno scorso, anche quest'anno, il Tribunale di Vasto e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, intendendo celebrare questa ricorrenza, hanno organizzato per il 25 ottobre, alle 15.30, nell'aula dell'Impegno Solenne, l'incontro dal tema "Giustizia ed Economia: ruoli, funzioni, riforme".

Interverranno Bruno Giangiacomo - Presidente del Tribunale di Vasto, Emanuele Felice - Professore Associato di Economia Applicata presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara, Vittorio Melone - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto e Gennaro Zecca - Presidente di Confindustria Chieti-Pescara.

L'evento è aperto alla cittadinanza ed è riconosciuto ai fini della formazione continua degli avvocati con l'attribuzione di n. 3 crediti.