Vasto Marina, avviati i lavori di pulizia di pista ciclabile e litorale

Al via i lavori di pulizia della pista ciclabile di Vasto Marina. La manutenzione è affidata all'impresa Servizi innovativi srl di Ripalimosani, in provincia di Campobasso, che "sta procedendo - spiega Luigi Marcello, assessore comunale ai Servizi manutentivi - allo sfalcio dell’erba e alle attività connesse, altresì il personale del Settore Manutenzione e Servizi del Comune di Vasto sta procedendo alla sistemazione delle aiuole di Viale Dalmazia e Lungomare Cordella. Attenzione che l’amministrazione tiene a mantenere su Vasto Marina non solo nel periodo estivo, ma anche nel corso di tutto l’anno”.

In corso da diversi giorni gli interventi di ripristino delle reti in corso Europa, dove a settembre un temporale aveva causato l'apertura di una voragine. “I lavori, come già anticipato - precisa Marcello - sono complessi e lunghi, pertanto riteniamo che l’intervento non sarà concluso prima di dieci giorni con successivo rifacimento del marciapiede interessato dai lavori.