Vasto, bonificate discariche abusive in via Luci e sotto il viadotto Prascovia

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’intervento di bonifica effettuato dalla Società Autostrade per l’Italia, nel sito di propria competenza sotto il viadotto Prascovia, all'altezza del km 445+600 della strada provinciale che collega Vasto con San Salvo.

L’area in questione è stata utilizzata, da parte di ignoti, come deposito di materiali urbani speciali e rifiuti di diversa natura.

L’intervento è stato seguito in collaborazione con l’assessore alle Politiche Ambientali e del Territorio il vice sindaco Paola Cianci, il servizio ecologia del Comune di Vasto e Pulchra Ambiente S.p.A.

Questo intervento si aggiunge a quello effettuato in Via Luci dove, per evitare il ripetersi dell'abbandono incontrollato di rifiuti oltre la recinzione della pertinenza autostradale, quest’ultima veniva completamente sostituita con rete metallica alta due metri.

“La nostra attenzione alle questioni ambientali – ha spiegato Paola Cianci vice sindaco e assessore e assessore alle Politiche del territorio - ha favorito la nascita di un rapporto di collaborazione proficuo con i funzionari del servizio protezione, prevenzione e monitoraggio ambientale della società autostrade, con i quali continuiamo a mantenere contatti costanti al fine di controllare le aree di rispettiva competenza. Un ringraziamento anche a Pulchra per aver supportato questo prezioso intervento”.

Comune di Vasto - comunicato stampa