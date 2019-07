Vasto Basket, capitan Ierbs: "Quest’anno c’è un ambiente molto positivo"

È vigilia di campionato per la BCC GeVi Vasto Basket che, domani 20 ottobre, sarà di scena in casa del Nova Basket Campli per la 4ª giornata del campionato di serie C silver. Dopo la sconfitta all'esordio a Pineto, i biancorossi hanno infilato due preziose vittorie consecutive che hanno portato tanto ottimismo in squadra.

Quellla appena iniziata è una stagione segnata da molte novità, come l'arrivo del nuovo coach Giovanni Gesmundo, dei due balcanici Peric e Oluic (autentica macchina da punti fino ad oggi) ma con tante solide certezze come capitan Vittorio Ierbs, Vincenzo Dipierro, Luca Di Tizio e, perchè no, anche Peppe Pace, pronti a prendere per mano un gruppo di giovanissimi sempre più integrati nei meccanismi della prima squadra.

Proprio Vitttorio Ierbs, una vita in biancorosso, nell'intervista a Zonalocale [GUARDA], sintetizza tutto questo parlando di "ambiente molto positivo" e tracciando la strada per questa stagione 2017/2018 in cui i biancorossi potranno togliersi delle belle soddisfazioni.