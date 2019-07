Pilkington, progetti di sviluppo da 29 milioni di euro. Dalla Regione 300mila euro

Un progetto che vale 29 milioni di euro, destinati a investimenti produttivi, attività di ricerca e sviluppo sperimentale. Con un finanziamento di 300mila euro della Regione Abruzzo.

La multinazionale del vetro Nippon sheet glass investe sui suoi siti produttivi italiani: gli stabilimenti Pilkington di San Salvo e Porto Marghera. E lo fa ottenendo un finanziamento da 29 milioni di euro ripartito tra ministero dello Sviluppo economico, Invitalia e Regioni Veneto e Abruzzo.

Unasinergia che ha consentito di ridare vita alla storica fabbrica veneziana di vetro per l'edilizia, dove quattro giorni fa è stato riacceso il forno, alla presenza del presidente di Pilkington Italia, Graziano Marcovecchio, e del governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Entro fine anno, si potranno produrre 170mila tonnellate di vetro ultra chiaro per il settore edile. A realizzarlo saranno i 134 lavoratori richiamati in servizio, più i 50 nuovi assunti. Altri 40, invece, tramite il meccanismo dell'esodo volontario, verranno accompagnati all'età della pensione.

Ma l'investimento riguarderà anche San Salvo, il sito produttivo più importante del gruppo, leader nella produzione di parabrezza. Una parte del finanziamento viene erogata dalla Giunta regionale d'Abruzzo, che ha "approvato - si legge in un comunicato - che individua la sua quota di co-finanziamento e stanzia 300mila euro a valere sul bilancio regionale 2018 Programma Par Fsc 2007/2013 in favore della Pilkington".

"Si tratta - commenta il vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli - di un risultato importantissimo, che consente di potenziare nel futuro le attivita' e le prospettive industriali di una azienda di grande valore tecnologico e produttivo".

Febbo: "Regione, delibera vuota" - Secondo Febbo, quella con cui la Giunta regionale stanzia i 300mila euro destinati alla Pilkington è "una delibera di Giunta vuota, in cui cui mancano sia l’approvazione e firma del Servizio Bilancio sia la certificazione del finanziamento, visto che sono fondi della Programmazione europea".