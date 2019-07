Reti da posta irregolari, scatta il sequestro della Guardia Costiera

Oltre un chilometro di reti da posta irregolari è stato sequestrato dagli uomini della Guardia Costiera di Vasto.

I militari agli ordini del tenente di vascello Cosimo Rotolo, nel corso di controlli "tesi a verificare il rispetto delle normative ambientali e sulla pesca", all'alba di ieri hanno individuato, nei tratti di mare antistanti i litorarali di Vasto e Casalbordino "complessivamente mt. 1.100 di reti da posta posizionate a distanza ravvicinata dalla costa e prive di ogni segnale regolamentare, come previsto dalle vigenti norme, risultando, pertanto, anche pericolose alla navigazione".

Nel corso delle operazioni "il pescato rinvenuto all’interno dell’attrezzatura veniva liberato in mare in quanto ancora vivente facendo presagire che le stesse reti erano da poco posizionate. Sono in corso gli accertamenti - spiega una nota del Circomare - per individuare gli autori di tali illeciti mentre prosegue l’attività di controllo e vigilanza nelle acque di giurisdizione".