Doppia vittoria per under 14 e under 16 del Team Volley 3.0

È iniziata nel miglior modo possibile la stagione agonistica 2017/2018 del Team Volley 3.0, società vastese che anche quest'anno sarà impegnata nei campionati giovanili con la novità della partecipazione alla seconda divisione femminile il cui inizio è previsto per gennaio. Dopo l'esordio vincente delle ragazze under 14 contro le pari età del San Salvo con un netto 3-0 (25-21/25-12/25-11), è arrivato il successo della formazione under 16 nella sfida contro il Pescara 3 con il punteggio di 3-1 (22-25/25-23/27-25/25-22).

Un avvio di stagione che porta tanto entusiasmo per il Team Volley 3.0 che è al suo secondo anno di attività a Vasto. Oltre all'attività agonistica sono iniziati i corsi di pallavolo, per cui sono ancora aperte le iscrizioni, presso il PalaSalesiani in via Santa Caterina da Siena nei giorni di lunedì-giovedì e martedì-venerdì.