’Lu Vrascire’ in scena con un musical sulla vita di Padre Pio

La compagnia di teatro Lu Vrascire torna in scena con un musical dedicato ad un Santo. Dopo gli spettacoli su Don Bosco e Forza Venite Gente, sulla vita di San Francesco, l'appuntamento è per il 4 novembre alle 21 e il 5 novembre alle 19 con Manus Dei. Sul palco dell'audutorum della Parrocchia San Paolo apostolo andrà in scena il musical sulla vita di San Pio da Pietrelcina, "uno dei Santi più amati dei nostri tempi.

Ripercorriamo la vita di San Pio partendo dalla sua infanzia, attraversando il periodo delle battaglie contro il demonio per arrivare al dono delle stigmate e la costruzione della Casa Sollievo della sofferenza. Un musical da non perdere".

Il costo del biglietto di € 5,00 "è simbolico in quanto parte dell’ incasso sarà devoluto in beneficienza".

I biglietti sono prenotabili al numero 3205527063 o presso la Chiesa San Paolo Apostolo.