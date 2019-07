Stasera la frana tra Castiglione e Fraine a "Striscia la notizia"

Andrà in onda questa sera il servizio realizzato dall'inviato di Striscia la notizia, Pinuccio, sul tratto in frana della Sp 162 tra Castiglione Messer Marino e Fraine. L'eterno dissesto sta costringendo per il secondo anno gli alunni di Fraine a raggiungere il plesso castiglionese a bordo dei mezzi della protezione civile.

L'imponente frana ha inghiottito la strada nel marzo 2015. I soldi per sistemare la strada ci sono, ma i lavori non sono ancora partiti [LEGGI].

Pinuccio con la sua troupe è stato guidato dal collega dell'Eco dell'Alto Molise, Francesco Bottone, sui luoghi del dissesto. L'inviato del tg satirico di Canale 5 ha poi ascoltato i sindaci dei due comuni, Felice Magnacca e Filippo Stampone, e alcuni cittadini esasperati per le condizioni delle strade.

L'appuntamento è quindi alle 21 su Canale 5.