I Cobas Chieti-Vasto: "Renzi vattene"

Prime prese di posizione sull'arrivo domani del segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, a San Salvo dove visiterà lo stabilimento della Pilkington [LEGGI].

Sull'imminente visita la Confederazione Cobas Chieti-Vasto attacca: "Se non fosse vero, ci sarebbe da ridere. L’imbonitore fiorentino alla Pilkington per fare cosa? Per raccogliere l’applauso dei dirigenti delle multinazionali del Vastese per aver precarizzato tutto il lavoro dipendente privato con il famigerato Jobs act? Per garantire maggiori finanziamenti all’industra 4.0 con ancora migliaia e migliaia di licenziamenti? Per celebrare lo sfascio della sanità nel basso Abruzzo? Per lodare una legge sulla scuola, che tutto il mondo della scuola contesta? Per essere premiato da Marchionne, suo grande mentore, ma che sembra averlo dimenticato per strada?

"Noi lavoratori – continua la nota dei Cobas – ti diciamo: 'Non crediamo alle tue parole, non ci rappresenti. Sei il rappresentante dei padroni e delle multinazionali e quindi non puoi stare dalla nostra parte'. Noi ti diciamo: 'Renzi vattene. I lavoratori non ti vogliono'".