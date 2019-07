Accuse di isteria tra maggioranza e opposizione, donne di sinistra contro D’Alessandro

"Isteria e femminile non possono coincidere nelle parole di un rappresentante delle istituzioni". A scatenare la reazione delle consigliere e delle assessore di maggioranza è una dichiarazione di Davide D'Alessandro in un botta e risposta con Maria Molino durante il Consiglio comunale di Vasto.

Le esponenti del centrosinistra rispondono parlando di "doppia morale del consigliere D'Alessandro quando si parla di rispetto e di linguaggio all'interno delle istituzioni. Per le rappresentanti sedute in Consiglio, si è chiesto maggior rispetto e per le donne tutte in risposta a considerazioni che le vedono ancora sotto considerate con parole irrispettose, parole che arrivano da tempi lontani, frutto di pregiudizi maschili. Un copione deprimente di cui dobbiamo renderci conto e su cui non è più possibile soprassedere, soprattutto perché non bisogna essere donna per prendere le distanze da simili affermazioni".