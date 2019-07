A Vasto allenamento collettivo per i ragazzi di Tetras e Atessa rugby

Giornata entusiasmante quella vissuta ieri sul campo dei Salesiani dai giovani atleti della Tetras Rugby e dell'Atessa rugby che hanno partecipato all'allenamento collettivo concluso da una partita a ranghi misti. Oltre 35 ragazzi delle sleezioni under 12 della Tetras, con ragazzi di Vasto e San Salvo, e di Atessa, e i ragazzi dell'under 14 e under 16 della Tetras, sono stati diretti dallo staff tecnico della società guidata da Marco Acquarola. A dare manforte agli allenatori c'erano le ragazze dell'undeground under 16 femminile, rimaste in campo dopo il loro allenamento.

"Il confronto è fondamentale per la crescita del movimento e dei nostri ragazzi - spiega Acquarola - senza contare la ricchezza negli scambi tra gli allenatori. Vasto ci sta dando davvero tante soddisfazioni, con ragazzi nuovi ogni allenamento. Nonostante le difficoltà ad entrare nelle scuole vastesi, la professionalità del nostro staff ci garantisce una crescita costante guidata dalla competenza e dalla passione. A solo un mese dall'inizio delle attività tutte le nostre categorie hanno già avuto almeno un esperienza di gioco reale confrontandosi con altre realtà".

I prossimi impegni ci saranno oggi, con le babyepta, le ragazze dell'under 16, che saranno in selezione regionale e sabato prossimo con l'under 14 in campo a L'Aquila.