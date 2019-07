"Donateci strumenti musicali usati, li daremo a chi non può permetterseli"

Un appello a donare strumenti musicali usati e a metterli a disposizione dei giovani che frequenteranno a Vasto i corsi gratuiti dell'associazione Papi Gump-per i diritti dei minori. Lo rivolge ai vastesi il presidente del sodalizio, Antonio Borromeo: "Riapriamo per il terzo anno consecutivo. Un sogno di un bambino non deve essere chiuso in un cassetto in nome dei soldi. Bisogna fare di tutto perché quella passione, quel sogno si realizzi. Noi ci proviamo anche quest'anno insieme a voi. Se qualcuno di voi ha degli strumenti musicali che non usa più, può donarli all'associazione Papi Gump e, così facendo, molti bambini avranno la possibilitá di studiare musica e avere, se possibile, il proprio strumento".

Papi Gump organizza corsi di teoria e solfeggio, canto, pianoforte, pc midi e tastiera, violino, chitarra, chitarra basso e batteria.

Per informazioni, basta scrivere all'indirizzo email papigumpborromeo@gmail.com, oppure telefonare al 3404042897.