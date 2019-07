Tamponamento a catena sulla SS16, donna in ospedale

Una donna è finita in ospedale per accertamenti dopo il tamponamento a catena avvenuto stamani a Vasto Marina, in via Ragusa, il tratto della statale 16 compreso tra l'incrocio con via Martiri Istriani e l'intersezione con via Puccini, via Donizetti e piazza Fiume. Attorno alle 10,30, sulla corsia nord, all'altezza dell'ufficio postale, si sono scontrate quattro auto: Lancia Y, Mini Cooper, Audi A4 e Ford Focus.

La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. La Lancia Y avrebbe frenato per far attraversare un pedone sulle strisce pedonali all'incrocio con via Sebenico, quando si è innescato il tamponamento. Contusa la donna che guidava l'ultima auto, la Ford Focus. E' stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato di via Bachelet per supportare la polizia locale nelle operazioni di deflusso del traffico, che ha subito rallentamenti durante i rilievi e la rimozione dei veicoli.