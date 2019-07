Il Comune di San Salvo premia il merito scolastico per l’anno 2016/2017

Cerimonia di premiazione degli studenti più meritevoli che nello scorso anno scolastico hanno terminato il corso. La manifestazione si svolgerà nel corso di una manifestazione ospitata venerdì 20 ottobre alle ore 10.00 nel Centro culturale “Aldo Moro”.

Sesta edizione promossa dall'amministrazione comunale e dalla presidenza del Consiglio che “vuole riconoscere e premiare il merito scolastico dei nostri studenti. La nostra è una Città – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – che investe nella cultura e crede nel valore immateriale della cultura; con questo incontro aperto alle famiglie, diamo un riconoscimento a quanti tra i banchi di scuola hanno fatto fino in fondo il loro dovere”.

Per il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano il Premio al merito scolastico “non è una competizione, ma un metodo di lavoro per affermare come attraverso lo studio si possa raggiungere qualsiasi obiettivo”.

Alla cerimonia le dirigenti scolastiche Annarosa Costantini e Anna Orsatti.

Comune di San Salvo