Futsal Vasto, nel weekend sconfitte per Allievi e under 21

Entrano nel vivo i campionati giovanili di calcio a 5 che vedono la partecipazione delle formazioni del Futsal Vasto nella categorie Allievi e Under 21. Domenica ad esordire sono stati i ragazzi degli Allievi, alla prima uscita in assoluto per la società biancorossa, contro i pari età dei Devils Chieti. La formazione allenata da mister Giampaolo Porfirio, con diversi elementi sotto età rispetto alla categoria, ha dovuto fare i conti con la squadra teatina superiore tecnicamente e anagraficamente.

E infatti gli ospiti hanno imposto sin da subito il loro gioco, chiudendo in vantaggio per 5-1 il primo tempo, rete vastese segnata da Aquilino. Nella ripresa i neroverdi hanno dilagato incrementando il punteggio fino all'11-1 con cui è terminata la partita. "C'è assoluta consapevolezza - commenta mister Porfirio - del molto lavoro da fare. Il tempo potrà solo migliorare gioco e, di conseguenza, risultati". Domenica prossima la squadra biancorossa sarà di scena al Palarigopiano contro il Pescara C5.

Ieri seconda giornata in trasferta a Celano per l'under 21 guidata da mister Domenico Giacomucci con la squadra di casa che si è imposta per 4-1. È stata una partita giocata su alti livelli agonistici e in cui i biancorossi hanno tenuto testa agli avversari, bravi però a sfruttare cinicamente le occasioni da gol avute nel corso dei 60 minuti. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per il Celano che, nella ripresa, ha segnato altri due gol. Al 47' c'è stata la rete vastese con Maddalena ma poi il Futsal Vasto non ha avuto la forza per rientrare in partita.

Nonostante la sconfitta c'è grande consapevolazza di avere a disposizione una rosa di qualità, che già l'anno scorso ha ben fatto in under 18, con cui poter lavorare per crescere e ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel campionato. Domenica 22 ottobre alle 11 l'uder 21 del Futsal Vasto tornera a giocae in casa, sul campo della Promo Tennis, contro il Real Dem.