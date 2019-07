Parte il "Treno dell’ascolto": giovedì Matteo Renzi visiterà la Pilkington di San Salvo

Il segretario del Partito Democratico ed ex premier Matteo Renzi giovedì 19 ottobre farà tappa a San Salvo con il "Treno dell'ascolto": in partenza domani da Roma, toccherà varie località in vista delle elezioni politiche che si terranno fra qualche mese, giovedì pomeriggio si fermerà nella stazione di Vasto - San Salvo.

Il segretario democratico visiterà le realtà lavorative più importanti d'Italia, tra queste ci sarà la Pilkington di San Salvo, il colosso del vetro che a Piana Sant'Angelo produce parabrezza per le auto dei principali mercati mondiali.

Il programma in dettaglio della giornata non ancora è stato reso noto; pare che nella sua visita nel Vastese, Renzi incontrerà anche una delegazione di lavoratori della Honeywell di Atessa, che da qualche settimana sono in sciopero per la scelta della società di delocalizzare.

L'ex premier poi partirà alla volta di Termoli, dove dovrebbe visitare lo stabilimento della Fiat.

Come spiegato su Democratica.com, sito d'informazione del Pd, ogni tappa del treno "sarà abbastanza breve, 90 minuti per ascoltare l’Italia vera. Eccola l’idea del treno: il partito in viaggio, nelle esperienze dell’Italia che lavora, che studia e che dedica con generosità una parte del proprio tempo libero agli altri, quella che si proietta verso il domani con passione, coraggio e curiosità. Il convoglio è composto da cinque carrozze ed è attrezzato per incontri e per la stampa".

Per Renzi si tratta della seconda visita nel Vastese: il 2 settembre 2012 venne a Vasto per lanciare la sua candidatura a premier.