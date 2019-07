I neopatentati a Vallelunga per il corso di guida sicura

È stata un'esperienza entusiasmante, oltre che formativa, quella vissuta da un gruppo di giovani neopatentanti del Vastese presso il centro ACI di Vallelunga dove, domenica 15 ottobre, si è svolto l'8° corso di guida sicura. "I ragazzi hanno conseguito l'attestato che conclude un percorso di formazione integrale sulla sicurezza stradale", spiega Giuliano Tambelli, titolare dell'Autoscuola 2000 che, insieme all'Automobile Club di Chieti, organizza ogni anno corsi gratuiti per i neopatentati con isrtuttori qualificati nel centro di guida sicura presso l'Autodromo di Vallelunga considerata la struttura più all'avanguardia in Europa per quanto riguarda la sicurezza stradale.

Ai giovani viene insegnato, attraverso la spiegazione e l'attuazione di cinque specifici moduli, come comportarsi in condizione di pericolo ed emergenza. Quest'anno il partner veicolare è stato il gruppo FCA che ha messo a disposizione dei giovani i propri veicoli come le Alfa Romeo Giulia e Giulietta, le Fiat Cinquecento X e Abarth e leJeep Renegade. "L'attestato di Guida Sicura che viene rilasciato ai ragazzi - spiega Tambelli - assicura loro sconti sulle polizze RCA, crediti scolastici, aggiunge una voce al loro curriculum vitae ma soprattutto arricchisce la loro vita con un'esperienza indimenticabile. Inoltre il 10 dicembre ripeteremo questa esperienza con un secondo appuntamento".