Erasmus+, esperienza degli studenti del Mattioli in Lituania

Sono tornati ieri dalla Lituania gli studenti e docenti del Polo Liceale "R. Mattioli" di Vasto che hanno partecipato alla mobilità Erasmus+ Sharing European Values using Film and Cinema. Ospiti del liceo sportivo di Siauliai, hanno trascorso una intensa settimana immersi in una dimensione internazionale, durante la quale, insieme ai partner lituani, portoghesi, turchi e scozzesi, hanno analizzato e realizzato filmati sul tema della disabilità, visitato il locale museo del cinema e condiviso delle attività con gli ospiti di un centro per disabili.

I sette studenti del Mattioli, accompagnati dai docenti Berarducci, Mileti e Orsatti, hanno anche avuto l'opportunità di visitare Vilnius, la capitale della Lituania, l'incantevole castello di Trakai e altre località a poca distanza da Siauliai, fra le quali spicca la Collina delle Croci, un luogo di raccoglimento e preghiera.

Il viaggio si è concluso a Riga, dove il gruppo del Mattioli ha potuto ammirre le bellezze artistiche della capitale lettone insieme ai partner scozzesi.