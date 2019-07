A soli 16 anni Arsa Sula presenta il suo primo libro

A dispetto della sua età, a soli 16 anni Arsa Sula fa registrare il suo esordio letterario con il libro Double Face edito per i tipi della BookSprint Edition.

Sula frequenta il quarto anno dell’Istituto commerciale a indirizzo economico dell’Istituto Mattioli di San Salvo. È nata a Scutari (Albania) e vive a San Salvo da quando ha tre anni, ama viaggiare, leggere e ascoltare la musica con una particolare predisposizione per le lingue straniere tanto da aver conseguito tre certificazioni linguistiche di lingua inglese. Vorrebbe diventare scrittrice a livello internazionale e dopo il diploma proseguire gli studi in psicologia magari “per scavare nella mente delle persone e aiutarle ad arrivare al loro cuor”.

Sula si presenterà con il suo libro per la prima volta in pubblico giovedì prossimo 19 ottobre alle ore 18.00 nel salone “Leone Balduzzi” nella casa della Cultura in piazza San Vitale. Sarà intervistata da Marianna Della Penna e Silvia Daniele. A introdurla il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alla Cultura Maria Travaglini.