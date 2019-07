"Musica in ospedale": applausi per lo spettacolo organizzato dai Ricoclaun

Si è tenuto stasera, nella cappella dell’ospedale San Pio di Vasto, nell’ambito del progetto dell’associazione di volontariato Ricoclaun di Musica in ospedale, il concerto di canzoni classiche napoletane, realizzato dal gruppo A’ Voce e Notte.

Anna Maione ha dato un’interpretazione sublime accompagnata dalla chitarra di Giacomo Raimondo e dal mandolino del giovanissimo Gianluigi Di Lauro con la presentazione di Antonio Cardone.

Folto il pubblico intervenuto che ha apprezzato moltissimo lo spettacolo. Non è il primo spettacolo che organizza la Ricoclaun in ospedale, sono sempre esperienze straordinarie, perché la musica, riesce a creare la giusta armonia e emozione, dando un momento di sollievo anche a chi è ricoverato in ospedale.

Anna Maione ha detto che per lei e per tutto il gruppo è stato un grande onore collaborare con la Ricoclaun e cantare nell’ospedale di Vasto per le persone che sono ricoverate, donando a loro un momento di leggerezza con la musica napoletana.

Rosaria Spagnuolo - presidente dell'associazione di volontariato Ricoclaun