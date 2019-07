Dopo un primo tempo in equilibrio l’All Games perde 9-2 con il Sambuceto

È un avvio di stagione decisamente in salita per l'All Games San Salvo che ieri ha rimediato la quarta sconfitta consecutiva in campionato subendo un pesante 9-2 dal Sambuceto. Eppure la squadra di mister Marco Mileno nel primo tempo era riuscita a tenere bene il campo, passando anche in vantaggio con il rilancio del portiere Di Renzo finalizzato da Sante Mileno. Ma la pressione degli ospiti si è fatta sentire e, nel giro di pochi minuti, il Sambuceto ha ribaltato il risultato portandosi sul 2-1. È Samuele Ninni a pareggiare i conti ma, a pochi minuti dallo scadere del primo tempo, ecco che gli ospiti tornano di nuovo avanti con Repetto.

La ripresa è un vero e proprio incubo per i sansalvesi che perdono Sante Mileno per infortunio e subiscono un evidente calo a livello fisico. Il Sambuceto è bravo ad approfittarne andando in gol altre tre volte. Sul 6-2 mister Mileno prova la carta del portiere in movimento ma la soluzione adottata non produce effetti positivi, anzi, apre spazi ai biancorossi che incrementano il punteggio fino al 9-2.

Sabato prossimo all'All Games servirà una prova di carattere per scrollarsi di dosso questa situazione difficile e far punti sul campo dell'Es Chieti, formazione che nelle prime 5 giornate ha conquistato un solo punto.

La 5ª giornata

All Games San Salvo - Sambuceto 2-9

Atletico Silvi - Es Chieti 6-4

Devils Chieti - Minerva 5-1

Free Time L'Aquila - Area L'Aquila 8-0

Lisciani Teramo - La Fenice 5-4

Orione Avezzano - Antonio Padovani 0-5

Sport Center - Montesilvano 1-2



La classifica: 15 Devisl Chieti; 12 Atletico Sambuceto; 11 Lisciani Teramo; 10 Sport Center; 9 Montesilvano, La Fenice, Free Time; 7 Minerva; 6 Antonio Padovani; 5 Atletico Silvi; 4 Orione Avezzano; 3 All Games San Salvo; 1 Es Chieti; 0 Area L'Aquila.