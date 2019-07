Continua a volare lo Scerni. Il Real Casale espugna Monteodorisio

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Il Lanciano si prende la testa della classifica battendo in trasferta nell'anticipo l'Atessa Mario Tano che ora è appaiata a 12 punti. Subito dietro, però, c'è lo Scerni che non fa sconti al Tre Ville fanalino di coda imponendosi per 4 a 2. Nella felice trasferta sono Ferrante, Farina, Ferrazzo e Lupo ad andare in rete. Per i rossoblù un ottimo avvio di campionato, ancor di più considerando che le due reti subite oggi sono le prime al passivo.

Torna alla vittoria l'Atletico Cupello. I biancorossi si impongono per 3 a 1 in casa sul Trigno Celenza con la doppietta di Mirolli e la rete di Zara, di Foday Monney il gol della bandiera dei celenzani. Il sorriso torna anche in casa del Vasto Marina che con lo stesso risultato ieri ha battuto in trasferta il Roccaspinalveti grazie alla doppietta del grande ex Admir Vasiu e al gol di Natarelli. Di Farina l'unica rete dei padroni di casa.

Il Fresa perde in casa per 2 a 0 contro la Virtus Ortona, ma senza sfigurare. Poche le occasioni da entrambe le parti. I gialloverdi vanno in vantaggio con un bello stacco aereo di Ranalli al 20' su calcio d'angolo; a dare vita al corner una bella parata del portiere di casa, Schiavone, su calcio di punizione. La seconda rete la firma Del Peschio su calcio di rigore contestato (probabile una trattenuta su calcio d'angolo) al 30'st. Gli ortonesi non hanno mostrato molto di più dei biancorossi, ma sono stati bravi a capitalizzare le poche occasioni avute. Nella formazione di mister Longhi il più pericoloso è stato Fabio Delle Donne, l'attaccante che più si è avvicinato alla rete con una bella conclusione al volo da fuori.

LA 5ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Lanciano 2-3 (ieri)

Athletic Lanciano - Orsogna 2-1

Atletico Cupello - Trigno Celenza 3-1

Fresa - Virtus Ortona 0-2

Paglieta - S. Vito 1-3

Roccaspinalveti - Vasto Marina 1-3 (ieri)

Tre Ville - Scerni 2-4

Riposa Tollese

LA CLASSIFICA

Lanciano 12



Atessa Mario Tano 12

Scerni 11

Orsogna 10

Virtus Ortona 9



Athletic Lanciano 9

Atletico Cupello 8

Vasto Marina 7

Tollese 7

Trigno Celenza 6

Roccaspinalveti 3

S. Vito 3



Paglieta 2

Fresa 1



Tre Ville 0

IL PROSSIMO TURNO

Vasto Marina - Fresa

Orsogna - Tollese

S. Vito - Roccaspinalveti

Scerni - Athletic Lanciano

Trigno Celenza - Tre Ville

Virtus Ortona - Atletico Cupello

Lanciano - Paglieta

Riposa: Atessa Mario Tano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Il risultato a sorpresa di giornata è quello che arriva da Monteodorisio, dove il Real Casale riesce a espugnare il fortino biancoverde. L'Odorisiana, fino a ieri prima in classifica, deve arrendersi davanti alla doppietta del solito Graziano Di Biase (Civico per i ragazzi di mister Marrocco). 2 a 1 per i giallorossi di Casalbordino e Palena che scappa con la vittoria sul San Buono.

Tonio Romilio e Raffaele Vitulli non bastano alla truppa di mister Cianciosi per riportare a casa qualche punto dalla tana della capolista: finisce 3 a 2 per i biancazzurri.

Al secondo posto solitario sale il Gissi che si impone in casa sulla Sansalvese per 3 a 2. La doppietta di Fitti e la rete di D'Amico condannano i sansalvesi alla seconda sconfitta consecutiva che avevano momentaneamente raggiunto il pareggio con Roman Torres e Mazzetti.

Dietro continua l'ascesa dello Sporting Vasto alla quarta vittoria consecutiva. Vittima di turno è la Dinamo Roccaspinalveti che viene superata con un netto 3 a 0 grazie alle reti di Madonna (doppietta) e Lanfranchi.

Delude il Carunchio che a causa di una prova incolore incappa nella sconfitta contro il Quadri, avversario abbordabile. Punti persi per strada che potrebbero rivelarsi importanti a fine campionato.

La Virtus Tufillo, infine, sale a quota due punti con l'importantissimo pareggio esterno contro il Di Santo Dionisio. Finisce 2 a 2 con le reti biancoblù firmate da Lattanzio e Di Deo.

LA 5ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Civitellese 0-0

Di Santo Dionisio - Virtus Tufillo 2-2

Gissi - Sansalvese 3-2

Odorisiana - Real Casale 1-2

Palena - San Buono 3-2

Quadri - Carunchio 1-0

Sporting Vasto - Dinamo Roccaspinalveti 3-0

Riposa Villa S. Maria

LA CLASSIFICA

Palena 15



Gissi 13

Sporting Vasto 12

Odorisiana 12

Real Casale 9



Di Santo Dionisio 9

Quadri 6

Carunchio 5

Sansalvese 4

Villa S. Maria 3

San Buono 2

Virtus Tufillo 2



Atletico Roccascalegna 1

Dinamo Roccaspinalveti 1



Civitellese 1

IL PROSSIMO TURNO

Carunchio - Di Santo Dionisio

Civitellese - Villa S. Maria

Dinamo Roccaspinalveti - Atletico Roccascalegna

Real Casale - Gissi

San Buono - Sporting Vasto

Sansalvese - Palena

Virtus Tufillo - Odorisiana

Riposa Quadri 2015