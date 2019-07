Nel Gp di Giappone Iannone parte dall’11ª posizione

Andrea Iannone partirà dall'11ª posizione nel Gran Premio del Giappone. Sono qualifiche segnate dalla pioggia quelle sul circuito di Motegi. Il pilota vastese della Suzuki, dopo una FP3 molto positiva, in cui fa segnare il terzo tempo, centra l'accesso diretto alla Q2 da cui restano fuori nomi importanti come Vinales e Crutchlow.

Nella fase decisiva per l'assegnazione delle posizioni in griglia il tracciato nipponico è un mix fra tratti bagnati e asciutti e, le scelte dei piloti, portano poi ad una griglia inedita.

A conquistare la pole positizion è un sorprendente Zarco, che chiude in 1.53.469 seguito da Petrucci e Marquez. In seconda fila A.Espargaro, Lorenzo e Pedrosa, in terza Smith, P.Espargaro e Doviziosi, in quarta i due della Suzuki, Rins e Iannone (+2.148) e Valentino Rossi.

Ora l'attesa è per la gara di domani che, secondo le previsioni meteo, si correrà sotto la pioggia. Condizioni che potrebbero mischiare le carte in pista e chissà che il pilota vastese non riesca ad approfittarne per conquistare una posizione importante.

La griglia di partenza: Zarco, Petrucci, Marquez, A.Espargaro, Lorenzo, Pedrosa, Smith, P.Espargaro, Dovizioso, Rins, Iannone, Rossi, Baz, Vinales, Crutchlow, Bautista, Barbera, Lowes, Rabat, Abraham, Aoyama, Redding, Nakasuga, Nozane.