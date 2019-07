La Vastese ospita il Monticelli e va a caccia della terza vittoria di fila

L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Francavilla è stata presto archiviata dalla Vastese Calcio. I biancorossi hanno ripreso a lavorare sul campo con la giusta concentrazione per dare continuità ai buoni risultati delle ultime domeniche nel campionato di serie D. L'obiettivo è chiaramente quello di infilare la terza vittoria di fila, dopo i successi con la Jesina e in casa del San Nicolò. Ma, nonostante la classifica possa far pensare ad una missione facile per i biancorossi, quella con il Monticelli è una sfida da prendere con le pinze. Gli appena tre punti in classifica della squadra di mister Stellone non devono ingannare perchè i marchigiani nel loro organico hanno elementi di qualità ed esperienza che, domani all'Aragona, venderanno cara la pelle.

Per la Vastese è l'occasione per fare un un ulteriore passo in avanti in classifica a patto di continuare ad essere ancora positiva nella fase offensiva e di riuscire ad avere maggiore compattezza in difesa visto che, nelle prime 6 giornate, solo contro l'Avezzano la porta difesa da Camerlengo è rimasta inviolata. Mister Colavitto sta lavorando con la giusta serenità per far crescere un gruppo che, fino ad ora, si è dimostrato compatto e desideroso di far bene.

L'appuntamento è per domani, domenica 15 ottobre, allo stadio Aragona con fischio d'inizio alle ore 15.

La 7ª giornata

Avezzano - Olympia Agnonese

Campobasso - San Nicolò

Jesina - Vis Pesaro

L'Aquila - Castelfidardo

Matelica - Nerostellati

Pineto - Sangiustese

Recanatese - Francavilla

San Marino - Fabriano Cerreto

Vastese - Monticelli

La classifica: 16 Campobasso; 13 Vis Pesaro, Castelfidardo, Matelica; 12 L'Aquila; 10 Sangiustese, Vastese; 9 Jesina; 8 San Marino; 7 Pineto; 6 Francavilla, Fabriano Cerreto, San Nicolò, Avezzano, Recanatese; 4 Olympia Agnonese; 3 Monticelli; 2 Nerostellati.