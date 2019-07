La fortuna bacia Gissi: vinti 2 milioni di euro

La fotocopia del biglietto fortunato con un ringraziamento. Così Livia Silvestri ha scoperto che nella sua tabaccheria sono stati vinti 2 milioni di euro al Gratta e Vinci.

La scoperta è avvenuta stamattina nell'esercizio commerciale di via Italia. Al di là del ringraziamento, non ci sono indizi sul fortunato giocatore.

In paese ci si chiede se sia del posto o si tratti di un avventore di passaggio. In ogni caso una grande soddisfazione per la signora Livia: nel suo negozio c'è stata una delle vincite più alte di tutto il territorio.