36enne scomparso: l’ultima volta visto alla stazione di Vasto-San Salvo

Sono in concorso le ricerche di Raffaele Matera, 36enne residente ad Andria, di cui non si ha traccia da ieri. L'uomo è sceso dal treno alla stazione di Vasto-San Salvo e non vi è risalito.

La famiglia ci invia il seguente appello:

"L'ultima volta è sceso dal treno a Vasto-San Salvo il 12 ottobre alle 17. Non ha cellulare nè soldi dietro.

Chiunque lo veda può, per favore, fermarlo e chiamare i numeri: 3274571746, 3476304740, 3290945230.

Fate girare. Grazie mille".