Menna: "Io, che ho rischiato di morire per una malattia, vi dico: non buttatevi via"

"Io, che la vita ho rischiato di perderla a causa di una malattia, vi dico: non buttate via la vostra vita, evitate le dipendenze". Accenna alla sua esperienza personale Francesco Menna. Nel suo saluto istituzionale, il sindaco di Vasto si rivolge ai circa 300 studenti seduti nella pinacoteca di Palazzo d'Avalos per partecipare al convegno su "Dipendenze vecchie e nuove. Il ruolo del networking territoriale", organizzato dalla Asl provinciale in collaborazione con Comune di Vasto, Prefettura di Chieti e Università d'Annunzio.

"Il saluto che vi rivolgo - esordisce Menna - è un breve saluto. Posso trattenermi solo per pochi minuti, perché sono atteso ad un incontro sulla crisi alla Honeywell", multinazionale statunitense che vuole chiudere lo stabilimento della Val di Sangro in cui lavorano anche molti vastesi. "Oggi si parla di dipendenze vecchie e nuove, tra cui le dipendenze tecnologiche. Io, che la vita ho rischiato di perderla a causa di una malattia, vi dico: non buttate via la vostra vita, evitate le dipendenze".