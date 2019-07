Salute, bullismo e sicurezza stradale, le iniziative dei Lions all’Istituto Rossetti

Educazione alimentare e prevenzione delle malattie, lotta al bullismo e sicurezza stradale. Sono le iniziative che, nell'anno del centenario dei Lions, i tre club di Vasto realizzano in collaborazione con l'Istituto comprensivo Rossetti.

I service vengono presentati, nella conferenza stampa di stamani alla Scuola primaria Martella, dalla dirigente scolastica, Maria Pia Di Carlo, insieme ai presidenti dei tre sodalizi lionistici, Francesco D'Adamio, Luca Russo e Guido Giangiacomo, e agli assessori comunali Anna Bosco e Luigi Marcello.

"Nel piano formativo triennale - spiega Di Carlo - è inserito il service learning, ossia imparare a servire, ed è pienamente riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Istituita una rete territoriale del service learning nel Vastese. Siamo i primi in Abruzzo per numero di esperienze maturate sul campo negli ultimi cinque anni. Promuoviamo la cooperazione tra bambino e adulto e tra ragazzi" per ampliare "nel Vastese la rete territoriale del service learnig".

"E' l'anno dei festeggiamenti per il centenario Lions", ricorda D'Adamio, presidente del Lions club Vasto Host. "In occasione della Giornata mondiale della visione, abbiamo organizzato un service di prevenzione della miopia e dell'occhio prigro tra i bambini, mentre continua ormai da anni la raccolta internazionale degli occhiali usati. Il 19 ottobre, nella scuola Santa Lucia, porteremo due specialisti in due classi con alunni di quattro anni della scuola Santa Lucia per la prevenzione dell'occhio pigro. Inoltre, abbiamo in programma di svolgere in piazza un service di prevenzione del diabete e un altro di prevenzione sanitaria dei tumori dell'infanzia".

Il Lions club Adriatica Vittoria Colonna farà installare "macchine distributrici di cibi biologici per una merenda sana, con meno grassi" e proietterà un "video su come salvarsi dai terremoti", dice il presidente, Luca Russo.

Il Lions club New Century ha predisposto "uno screening col dottor Cialone, un service sulla sicurezza stradale e uno di prevenzione del bullismo, in collaborazione con la polizia postale e delle comunicazioni", annuncia il presidente, Guido Giangiacomo. La curatrice del corso di educazione stradale sarà Lidia D'Ercole: "Lo scopo è abituare il bambino a essere un futuro utente della strada. Ci avvarremo della collaborazione della polizia municipale e delle forze dell'ordine".

Bosco dichiara di "apprezzare la sinergia di questo istituto comprensivo con le associazioni", nell'ottica di "aprire la scuola al territorio".