Auto a fuoco nella notte a Vasto Marina, indagano i carabinieri

Un'auto è andata a fuoco stanotte a Vasto Marina. Il rogo è scoppiato nel cortile di una palazzina che si trova all'angolo tra viale Dalmazia, la strada principale della riviera, e via Cefalonia. L'incendio ha devastato una Fiat 500. La vettura è di proprietà di una società e in uso a una donna di Vasto.

L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte e mezza. Sul posto sono intervenuti una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo e i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno avviato le indagini a 360 gradi per chiarire la natura dell'incendio, le cause e le eventuali responsabilità. I militari, coordinati dal tenente Canale, hanno acquisito sommarie informazioni dalla vittima nel tentativo di conoscere particolari utili all'inchiesta appena avviata.

Ieri sera i pompieri di Vasto sono intervenuti anche a San Salvo, dove si è incendiato un contatore elettrico in via Madonna delle Grazie. La causa è accidentale. Allertata l'Enel per la necessaria riparazione.