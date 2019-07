Scuola civica musicale, al via il nuovo anno

"Dopo i brillanti risultati ottenuti l’anno scorso ha riaperto la Scuola Civica Musicale, istituzione del Comune di Vasto, che svolge una funzione formativa importante per la città e per il territorio". Lo annuncia un comunicato stampa del municipio.

“Si tratta - commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna - di un contenitore culturale che ormai da anni, costituisce un irrinunciabile e qualificante presidio di crescita per tanti giovani della nostra comunità. Sono grato per questo al lavoro portato avanti con dedizione dal Consiglio di amministrazione presieduto da Annamaria Di Paolo, dai consiglieri Nagana Cupaiolo, Luigi Di Tullio e dal direttore artistico Raffaele Bellafronte”.

La Scuola civica si avvale della supervisione del Conservatorio dell'Aquila nello svolgimento dei corsi preaccademici di strumento e delle materie complementari.

"La Scuola Civica Musicale, che opera nella città da decenni con risultati lusinghieri, arricchisce e qualifica ulteriormente la sua offerta formativa a beneficio dei bambini e dei ragazzi del territorio. I prossimi mesi – spiega il primo cittadino- saranno cruciali nel percorso a cui l’amministrazione sta lavorando e che porterà ad una maggiore sinergia tra le attività della Scuola Civica e del Teatro Rossetti”.

Recapiti - Per informazioni e iscrizioni rivolgersi direttamente alla segreteria della Scuola Civica Musicale in via Anelli, 71 (ex Istituto d'Arte) dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 20.

Telefono: 0873 391278

info@scuolacivicamusicalevasto.it