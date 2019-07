Nuove fontane ecologiche a Vasto Marina e all’Incoronata

Due nuovi distributori pubblici di acqua microfiltrata saranno a breve attivi a Vasto. Ieri, infatti, sono state posizionate le strutture che in questi giorni saranno sottoposte a collaudo per poi entrare in funzione, in piazza Fiume, a Vasto Marina, e nel quartiere Incoronata.

Queste ultime si aggiungono a quelle già funzionanti in piazza Baden Powell, lungo la circonvallazione Istoniense, nella zona industriale di Punta Penna e al terminal bus.

Delle fontane ecologiche si è parlato ieri in Consiglio comunale, attraverso un'interrogazione presentata da Luciano Lapenna (Pd).

“Nel momento in cui ci siamo insediati con la giunta Menna – ha detto il vicesindaco e assessore alle Politiche del territorio Paola Cianci - ci siamo dati come obiettivo quello di intensificare la presenza delle case dell’acqua sul territorio, che rientra nella politica di riduzione di produzione dei rifiuti, in questo caso dell’utilizzo delle bottiglie di plastica, che vogliamo portare avanti attraverso una campagna specifica di sensibilizzazione.

I dati relativi ai valori ambientali sono positivi come quelli relativi ai quantitativi di litri di acqua erogati. Il servizio funziona, i cittadini apprezzano e per questo verrà potenziato".