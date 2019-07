Il 22 ottobre riparte il campionato dell’Audax Palmoli

Partirà il 22 ottobre il campionato regionale di calcio femminile nel quale sono impegnate le ragazze dell'Audax Palmoli. La prima gara sarà in casa, arriveranno le giocatrici del Lions Villa. Queste rappresentano una delle novità di questa stagione, le viola-arancio rappresenteranno Montorio al Vomano al posto dell'Alba Montaurei; le altre sono la società Nerostellati (Pratola Peligna) e il Giulianova Calcio. Rispetto alla passata stagione, non ci saranno le Women Soccer Castelnuovo di mister Mucci (promosse in B) e il Pizzoli.

Le palmolesi di mister Buda punteranno a un campionato di vertice. A difendere la porta dell'Audax ci sarà Ilaria Altieri (tra i pali di Palmoli già nella stagione in serie B) che sostiuirà Luana Pavan. È probabile che si rinnovi uno dei duelli dello scorso campionato, quello con il Real Bellante sfociato anche nella finale di Coppa Abruzzo persa a Ortona [LEGGI].

Nel frattempo la nuova edizione della coppa è iniziata domenica scorsa. L'Audax, che ha riposato, è inserita nel girone con Stellanascente Trivento e Ripalimosani; la sfida tra queste due è terminata 3 a 0 per il Ripalimosani. Domenica 15 ottobre le palmolesi giocheranno in trasferta contro a Trivento (ore 19).

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO

1ª giornata, 22.10.17, 15:30 (11.02.18, 15)

Audax - Lions Villa

Nerostellati - Aquilana

Real Bellante - Intrepida Ortona

Ripalimosani - Aeternum

Stella Nascentetrivento - Giulianova

Riposa Calcio Femminile Chieti

2ª giornata, 29.10.17, 14:30 (18.02.18, 15)

Aeternum - Stella Nascentetrivento

Aquilana - Real Bellante

Giulianova - Audax

Intrepida Ortona - Ripalimosani

Lions Villa - Calcio Femminile Chieti

Riposa Nerostellati

3ª giornata, 05.11.17, 14:30 (25.02.18, 15)

Audax - Aeternum

Calcio Femminile Chieti - Giulianova

Real Bellante - Nerostellati

Ripalimosani - Aquilana

Stella Nascentetrivento - Intrepida Ortona

Riposa Lions Villa

4ª giornata, 12.11.17, 14:30 (04.02.18, 15)

Aeternum - Calcio Femminile Chieti

Aquilana - Stella Nascentetrivento

Giulianova - Lions Villa

Intrepida Ortona - Audax

Nerostellati - Ripalimosani

Riposa Real Bellante

5ª giornata, 12.11.17, 14:30 (18.03.18, 15)

Audax - Aquilana

Calcio Femminile Chieti - Intrepida Ortona

Lions Villa - Aeternum

Ripalimosani - Real Bellante

Stella Nascentetrivento - Nerostellati

Riposa Calcio Giulianova

6ª giornata, 26.11.17, 14:30 (08.04.18, 16)

Aeternum - Giulianova

Aquilana - Calcio Femminile Chieti

Intrepida Ortona - Lions Villa

Nerostellati - Audax

Real Bellante - Stella Nascentetrivento

Riposa Ripalimosani

7ª giornata, 03.12.17, 14:30 (15.04.18, 16)

Audax - Real Bellante

Calcio Femminile Chieti - Nerostellati

Giulianova - Intrepida Ortona

Lions Villa - Aquilana

Stella Nascentetrivento - Ripalimosani

Riposa Aeternum

8ª giornata, 10.12.17, 14:30 (22.04.18, 16:30)

Aquilana - Giulianova

Intrepida Ortona - Aeternum

Nerostellati - Lions Villa

Real Bellante - Calcio Femminile Chieti

Ripalimosani - Audax

Riposa Stella Nascentetrivento

9ª giornata, 17.12.17, 14:30 (29.04.18, 16:30)

Aeternum - Aquilana

Audax - Stella Nascentetrivento

Calcio Femminile Chieti - Ripalimosani

Giulianova - Nerostellati

Lions Villa - Real Bellante

Riposa Intrepida Ortona

10ª giornata, 07.01.18, 14:30 (06.05.18, 16:30)

Aquilana - Intrepida Ortona

Nerostellati - Aeternum

Real Bellante - Giulianova

Ripalimosani - Lions Villa

Stella Nascentetrivento - Calcio Femminile Chieti

Riposa Audax

11ª giornata, 14.01.18, 14:30 (13.05.18, 16:30)

Aeternum - Real Bellante

Calcio Femminile Chieti - Audax

Giulianova - Ripalimosani

Intrepida Ortona - Nerostellati

Lions Villa - Stella Nascentetrivento

Riposa Aquilana