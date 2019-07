I giovani di Croce Rossa in piazza contro l’obesità

Il gruppo giovani del Comitato di Vasto della Croce Rossa Italiana è sceso in piazza ieri nella Giornata Mondiale contro l'obesità. Per tutto il pomeriggio hanno allestito una stand con una postazione mobile in cui sono state effettuate misurazioni della pressione arteriosa, primo parametro da tenere sotto controllo come indicatore del proprio stato di salute. I ragazzi hanno anche rilevato peso e altezza dei cittadini che si sono recati allo stand, andando così a calcolare il BMI (indice di massa corporea). E, per i più piccoli, spazio al divertente face painting ad opera di due volontarie CRI.

La giornata di ieri è stata anche l'occasione per incontrare molti dei giovani volontari di Croce Rossa, coordinati da Federica Lapenna, consigliere giovani del Comitato di Vasto, e vedere con quanta passione si impegnino nelle loro attività.

Per informazioni e per partecipare alle attività di Croce Rossa - tel 0873/363300 - vasto@cri.it.