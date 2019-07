Vasto, iniziata nella chiesa dell’Addolorata l’Adorazione eucaristica continua

Con la processione dalla cattedrale di San Giuseppe a quella dell'Addolorata, è iniziata nel fine settimana l'Adorazione eucaristica continua, che si svolge, per il terzo anno consecutivo, nell'antico tempio di piazza Rossetti.

L'Adorazione eucaristica continua è un tempo trascorso in preghiera davanti al sacramento dell'Eucarestia, esposto solennemente. Nella chiesa dell'Addolorata, in piazza Rossetti, è esposto il sacramento dell'eucarestia, davanti al quale i fedeli si ritroveranno per pregare, creando un'oasi di pace e di preghiera.

Ecco le immagini dell'arrivo della processione nella chiesa dell'Addolorata.