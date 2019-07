Minorenne sale sul tetto e minaccia di gettarsi, carabinieri lo salvano

Sono stati il pronto intervento e la capacità di dialogo dei carabinieri a far desistere un minorenne del Vastese che era salito sul tetto di un centro commerciale e aveva manifestato l'intenzione di buttarsi.

E' accaduto stamattina al centro commerciale Costa Verde, che si trova lungo la statale 16, a Marina di Montenero. Il personale ha allertato il 112. Sul posto si sono portati velocemente i carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia, i vigili del fuoco di Termoli e i mezzi di soccorso del 118 e della Misericordia di Termoli. I militari dell'Arma hanno convinto il sedicenne a desistere e sono andati a recuperarlo. Ora stanno accertando le cause delle sue iniziali intenzioni.

In Italia e anche all'estero si sta rapidamente diffondendo su Internet l'insana pratica del blue whale: sono sempre di più i ragazzi che aderiscono a gruppi social i cui componenti si sfidano in "presunte prove di coraggio, che vengono documentate con gli smarphone e condivise in rete sui social", spiega la polizia postale e delle comunicazioni.

Sull'episodio di oggi, i carabinieri stanno verificando se il caso in questione rientri in questa ipotesi, oppure sia stato originato da altri motivi.