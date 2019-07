Il Vastese Spadaccini eletto nell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo

Ieri si sono svolti i ballottaggi per completare l’elezione dei membri del nuovo consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Il candidato vastese Luigi Spadaccini, giornalista pubblicista, indicato dall’Associazione Vastese della Stampa, ha superato il turno (con 67 voti) ed è stato eletto consigliere dell’Ordine.

L’Assostampa vastese, tramite il suo presidente Giuseppe Catania, esprime le più vive congratulazioni a Luigi per il successo ottenuto che è andato ben oltre le previsioni, a dimostrazione del fatto che il neo consigliere gode della stima di molti colleghi. Il consenso ottenuto esprime desiderio di cambiamento nell’interesse della categoria e del territorio. “La soddisfazione è ampia – ha concluso Catania – questa è la seconda volta che l’Associazione Vastese della Stampa si pregia di annoverare nell’Ordine regionale un valido esponente a tutela e a garanzia della professione giornalistica”

Questa la dichiarazione di Luigi Spadaccini: "Non posso che essere felice per questo traguardo importante, che, però, non rappresenta un successo meramente personale, ma di una squadra che ha saputo ritrovare compattezza, convergenza su un progetto, capacità di dialogo. Una elezione che deve renderci tutti fieri ed orgogliosi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno voluto condividere questo percorso con me, a cominciare dall'Associazione della Stampa Vastese, con un saluto speciale per il Cav. Giuseppe Catania, che ha ricoperto questo incarico qualche anno fa e che anche ieri è stato tra i primi a recarsi al seggio".