Buone prove della Podistica Vasto alla Stralanciano e in Puglia

Dopo gli ottimi risultati ottenuti in termini di partecipazione per il Trofeo Podistico Cittá del Vasto della settimana scorsa, si torna a gareggiare in casa Podistica Vasto. Due sono stati gli appuntamenti che hanno visto impegnati gli atleti vastesi: la Stralanciano e la mezza maratona Poggio Imperiale - Lesina. La prima gara non ha bisogno di troppe presentazioni, essendo oramai diventata una classica (quella di quest'anno è stata la 38ma edizione) che si corre nel centro storico di Lanciano per una lunghezza di 10 km.

Da Vasto sono arrivati in 7 per parteciparvi: Davide Cristi, Giuseppe Costanzo, Donato Romagnoli, Alessandra Bruno, Devono Del Monaco, Gianlorenzo Molino e Maurizio Corvino e 2 di loro sono saliti sul podio nelle rispettive categorie. Nella M16 bel 3o posto per Costanzo mentre nella F45 la Bruno ha agguantato un bel secondo posto.

In Puglia si é tenuta invece la prima edizione della 21 km che parte e arriva a Poggio Imperiale passando per Lesina e l'omonimo lago dopo che per anni la si é corsa sulla metá della distanza. A rappresentare la società sportiva vastese sono stati Gianluca Spenza, Marco Ordini e Francesco Giuliani che hanno completato l'intero e bel percorso con crono soddisfacenti.

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto