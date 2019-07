Trofeo podistico città del Vasto: "Soddisfatti dell’edizione 2017"

Una settimana il centro storico di Vasto è stato invaso da un colorato (e veloce) esercito di atleti che hanno preso parte al Trofeo Podistico Città del Vasto. Per la 14ma volta la Podistica Vasto, che taglia il traguardo dei 35 anni di attività, ha organizzato un appuntamento sportivo capace di richiamare partecipanti dal territorio circostante, dall'Abruzzo e anche da oltre i confini regionali. La bella giornata di sole ha permesso ai podisti di poter godere di un panorama unico attraverso le vie del centro cittadino e con il sempre affascinante passaggio sulla Loggia Amblingh da cui hanno potuto ammirare il golfo di Vasto. Per il terzo anno ha vinto il giovane vastese Douglas Scarlato ma tanti sono gli atleti che hanno dato valore alla gara.

"Quella di quest'anno - ha commentato la presidente della Podistica Vasto, Antonia Falasca - è stata un'edizione decisamente più impegnativa dal punto di vista organizzativo poichè la data scelta è capitata nei giorni delle feste patronali e ha imposto tanti cambi di programma, anche all'ultimo secondo". Nonostante tutto il risultato è stato ampiamente positivo. "Siamo molto soddisfatti per il numero di partecipanti alla gara competitiva ma soprattutto per chi ha partecipato alla non competitiva. Ci sono sempre più cittadini vastesi che si stanno avvicinando alla corsa e che arricchiscono la nostra associazione. In aumento anche la partecipazione dei bambini a cui come associazione stiamo dedicando sempre maggiore attenzione".

La Podistica Vasto anche quest'anno ha dato il massimo nell'organizzazione. "C'è stato tanto affiatamento tra i membri del direttivo e tutti i soci dell'associazione che si sono impegnati molto nei giorni precedenti e in quello della gara. Un doversoso ringraziamento va rivolto agli sponsor, alla protezione civile e alle forze dell'ordine e alla Croce Rossa per il loro sostegno". Ora l'appuntamento è "alla quarta edizione del Trail dei Trabocchi, in calendario nella primavera 2018. Come il Trofeo Città del Vasto anche la gara nella Riserva è ormai diventato un appuntamento fisso nelle gare più affascinanti della regione".