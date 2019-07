Scerni e Atletico Cupello non si fanno male. Odorisiana in testa alla classifica

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Con il Lanciano a riposo, è l'Atessa Mario Tano a prendersi la scena. I rossoblù infatti disintegrano le difese del San Vito imponendosi per 5 reti a 1 e preparandosi a ricevere la vincitrice annunciata del campionato. Domenica prossima al "Cicero" arriveranno i lancianesi. Sarà l'occasione per vedere se il Mario Tano può impensierire i piani della squadra costruita per vincerle tutte.

Tra le vastesi rallenta lo Scerni che impatta in casa 0 a 0 contro l'Atletico Cupello. Per i rossoblù il punto odierno consolida il quarto posto solitario.

Scorrendo la classifica si trova a quota 6 il Trigno Celenza che fa suo il derby contro il Fresagrandinaria. Decidono le sorti della gara le reti di William Di Nocco e Stefano Piedigrosso (2 a 0 il finale). Il Fresa è terzultimo con un punto solo. Dietro ci sono a quota 0 il San Vito e il Tre Ville sconfitto oggi 2 a 1 dall'Orsogna (reti di Matteo Di Meco e Andrea Pierantoni).

Non ritrova la vittoria il Vasto Marina di mister Ascatigno. In casa contro il Paglieta finisce 2 a 2 con le reti biancorosse firmate entrambe da di Di Vito. Chiude la giornata la pesante sconfitta esterna del Roccaspinalveti. Niente da fare contro la Virtus Ortona: 3 a 0 per i padroni di casa il finale.

LA 4ª GIORNATA

I. C. Vasto Marina - Paglieta 2-2

Orsogna - Tre Ville 2-1

S. Vito - Atessa Mario Tano 1-5

Scerni - Atletico Cupello 0-0

Tollese - Athletic Lanciano 1-3

Trigno Celenza - Fresa 2-0

Virtus Ortona - Roccaspinalveti 3-0

Riposa Lanciano

LA CLASSIFICA

Atessa Mario Tano 12

Orsogna 10

Lanciano 9

Scerni 8

Tollese 7

Athletic Lanciano 6

Trigno Celenza 6

Virtus Ortona 6

Atletico Cupello 5

I. C. Vasto Marina 4

Roccaspinalveti 3

Paglieta 2

Fresa 1

S. Vito 0

Tre Ville 0

IL PROSSIMO TURNO

Atessa Mario Tano - Lanciano

Athletic Lanciano - Orsogna

Atletico Cupello - Trigno Celenza

Fresa - Virtus Ortona

Paglieta - S. Vito

Roccaspinalveti - I. C. Vasto Marina

Tre Ville - Scerni

Riposa Tollese Calcio

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Odorisiana e Palena approfittano del pareggio a suon di gol nel derby giallorosso e staccano in testa alla classifica. La formazione di mister Marrocco guadagna tre punti su un campo non facile, quello della Sansalvese. Finisce 2 a 1 per gli ospiti che ottengono il massimo risultato con Del Giango e un autogol. I sansalvesi avevano pareggiato momentaneamente con Torres. Al 30'st espulso per doppia ammonizione Paglialonga (Sansalvese).

Sei gol e tanto spettacolo nel derby tra San Buono e Gissi: un 3 a 3 finale che vale il prezzo del biglietto. I gissani sembravano aver ormai portato a casa i tre punti per mantenere la testa della classifica, invece Sambrotta (autore di una tripletta per la formazione di mister Cianciosi) all'86'st sigla la rete del del definitivo pareggio. Per i cugini di Gissi erano andati a segno Ventrella, Fitti e Di Croce. Un punto d'oro per il San Buono che dovrà far a meno per lungo tempo dell'acquisto più importante del mercato estivo, il bomber Vitelli, infortunatosi gravemente durante un'amichevole pre-campionato.

Continua la scalata ai piani alti dello Sporting Vasto che liquida con un 3 a 0 esterno la pratica Civitellese con una doppietta di Luca Madonna e la rete di Romano Vetta. A quota 6 punti c'è il Real Casale: 1 a 1 interno contro il Di Santo Dionisio (rete di Graziano Di Biase) e diverse recriminazioni nei confronti dell'arbitro. I casalesi hanno giocato in dieci dal 15'pt per l'espulsione di Cinosi.

Resta a un punto la Dinamo Roccaspinalveti. La formazione che ha ottenuto il ripescaggio ha dovuto arrendersi tra le mura amiche al Palena capolista: 0 a 2 il finale.

Chiude la giornata delle vastesi il primo punto portato a casa dalla Virtus Tufillo: 2 a 2 interno contro il Quadri con le reti di Lattanzio e Ramundi.

LA 4ª GIORNATA

Civitellese - Sporting Vasto 0-3

Dinamo Roccaspinalveti - Palena 0-2

Real Casale - Di Santo Dionisio 1-1

San Buono - Gissi 3-3

Sansalvese - Odorisiana 1-2

Villa S. Maria - Atletico Roccascalegna 3-1

Virtus Tufillo - Quadri 2-2

Riposa Carunchio

LA CLASSIFICA

Odorisiana 12

Palena 12

Gissi 10

Sporting Vasto 9

Di Santo Dionisio 8

Real Casale 6

Carunchio 5

Sansalvese 4

Villa S. Maria 3

Quadri 3

San Buono 2

Dinamo Roccaspinalveti 1

Virtus Tufillo 1

Civitellese 0

Atletico Roccascalegna 0

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Civitellese

Di Santo Dionisio - Virtus Tufillo

Gissi - Sansalvese

Odorisiana - Real Casale

Palena - San Buono

Quadri - Carunchio

Sporting Vasto - Dinamo Roccaspinalveti

Riposa Villa S. Maria