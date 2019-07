Primo successo per la Vasto Basket: battuto il Teramo 71-49

Prezioso successo per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket nella seconda giornata del campionato di serie C silver. I biancorossi, dopo la sconfitta rimediata una settimana fa a Pineto, tornano tra le mura amiche e mettono sul parquet grinta e qualità per battere il Teramo a spicchi con un netto 71-49 conquistando così i primi punti in classifica.

La sfida si mette bene per la squadra di coach Gesmundo sin dal primo quarto, chiuso avanti 19-8. I padroni di casa difendono bene e poi trovano con costanza la via del canestro, anche con buone soluzioni dalla lunga distanza. La squadra avversaria prova a reagire ma nulla può di fronte alla maggiore forza di Ierbs e compagni, con un Oluic che in area fa valere la sua prestanza fisica e si destreggia bene anche al tiro da fuori. E così i biancorossi incrementano il vantaggio fino al 40-24 con cui si va negli spogliatoi per il riposo lungo. Gesmundo gestisce bene gli uomini del roster, mettendo sempre in campo un giusto mix tra l’esperienza di Dipierro, Di Tizio e Ierbs, la forza di Pace, Oluic, top scorer di giornata, e Peric e la freschezza dei giovani Marino e Flocco.

Al rientro in campo la Vasto Basket patisce un po’ l’eccessiva sicurezza per il risultato acquisito e lascia spazio ai teramani che provano a rientrare. Quando Neri accorcia il distacco (48-36), ecco che la tripla di Marino, a meno di due minuti alla fine del terzo quarto, fa tornare avanti di 15 la Vasto Basket (51-36) anche se poi il Teramo riaccorcia rispondendo con un canestro da tre. Ma i padroni di casa, che chiudono il terzo quarto sul 54-39, hanno il match in controllo e non corrono nessun rischio nel finale. Coach Gesmundo lascia spazio anche ad altri giovani del roster come Peluso, Di Rosso e De Guglielmo ed è Di Tizio, dalla lunetta, a mettere a segno gli ultimi due punti che portano il risultato finale sul 71-49.

BCC Ge.Vi. Vasto Basket – Teramo a spicchi 71-49

Vasto Basket: Pace 15, Stefano ne, Flocco 2, Dipierro 5, Marino 5, Di Tizio 11, Di Rosso 0, Ierbs 2, Oluic 19, Peluso 0, De Guglielmo 0, Peric 12. Allenatore: Gesmundo

Teramo: Wu 5, Del Zoppo 2, Fumagalli 12, Bartolini 5, Di Sante 5, Neri 16, Schiavoni 0, Piccinini 2, Comignani 2, Pallotta 0. Allenatore: Stirpe