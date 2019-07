Eccellenza, turno da dimenticare per San Salvo e Cupello

Giornata-no la settima d'Eccellenza per le due formazioni del Vastese. I sentori si erano avuti già nell'anticipo di ieri nel quale i sansalvesi hanno disputato un'ottima partita rimontando due reti al passivo segnate dal Paterno con Giglio (doppietta). La truppa di mister Suero, che aveva pareggiato con Fonzino e Dema, però, ha dovuto arrendersi al sigillo finale di Kabasele a soli sei minuti dal fischio finale.

Minuti finali fatali anche per i rossoblù di Cupello che capitolano in casa contro la Renato Curi Angolana a 9 minuti dal triplice fischio. Di Pomponi la rete decisiva. Per tutta la seconda frazione di gioco la squadra di mister Carlucci ha giocato in 10 per l'espulsione a pochi minuti dall'intervallo di Benedetti. Una decisione, questa, contestata dalla squadra di casa, che ha certamente avuto il suo peso nel resto della gara.

Grazie alla vittoria in extremis sui sansalvesi, il Paterno continua a guidare la classifica in solitaria, ma con un vantaggio superiore sulle seconde. Tra queste c'è il Chieti che domenica prossima andrà in trasferta proprio a San Salvo, penultimo. Il Cupello, invece, cercherà punti importanti contro l'Amitermina, fanalino di coda.

LA 7ª GIORNATA

Chieti - Capistrello 3-0

Cupello - Renato Curi Angolana 0-1

Martinsicuro - Miglianico 1-0

Montorio - Spoltore 0-2

Paterno - San Salvo 3-2 (ieri)

Real Giulianova - Penne 3-2 (ieri)

Sambuceto - River Chieti 1-1

Torrese - Alba Adriatica 1-2

Acquaesapone - Amiternina Scoppito 1-1

LA CLASSIFICA

Paterno 17

Chieti 14

Real Giulianova 14

Sambuceto 14

Renato Curi Angolana 14

Acquaesapone 9

Capistrello 9

Martinsicuro 9

Spoltore 9

Alba Adriatica 9

Torrese 8

Penne 8

Miglianico 7

Cupello 7

Montorio 5

River Chieti 5

S. Salvo 5

Amiternina Scoppito 3

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - Sambuceto

Amiternina - Cupello

Capistrello - Martinsicuro

Miglianico - Real Giulianova

Penne - Acquaesapone

Renato Curi Angolana - Montorio

River Chieti - Paterno

San Salvo - Chieti

Spoltore - Torrese