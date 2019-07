Futsal Vasto vincente all’esordio, Eurogames sconfitta di misura

Ha preso il via il campionato di serie C2 di calcio a 5 che, nel girone B, vede la presenza di Futsal Vasto ed Eurogames Cupello

Futsal Vasto - Casoli 3-1

Vittoria all'esordio per il Futsal Vasto nel giorno del debutto sulla panchina della prima squadra di Michael Rossi. I biancorossi partono con il freno a mano tirato e, in un primo tempo segnato da fasi di gioco lente e confuse, con un po' di nervosismo di troppo in campo, vanno sotto di un gol. Nella ripresa Bozzelli e compagni si scuotono e trovano il pareggio con Porretti. Poi il giovane Di Donato sigla il vantaggio dei suoi e, dopo tanto forcing da parte della squadra di casa, è ancora Di Donato a metter in rete la palla del 3-1 con cui si chiude la partita. Una vittoria che fa iniziare con il piede giusto la squadra vastese pur nella consapevolezza che bisognerà lavorare sodo in allenamento per migliorare costantemente e inseguire l'obiettivo playoff.

Eurogames Cupello - Centro Sportivo Teatino 4-5

Dopo una partita rocambolesca i debuttanti in C2 dell'Eurogames Cupello sono costretti a cedere il passo alla squadra teatina già affrontata in trasferta in Coppa. La sfida era iniziata bene per i cupellesi, in vantaggio con la rete di Marchetta. La squadra ospite ha poi trovato il pari prima del nuovo vantaggio orange segnato da Toppi. Minuti di blackout per i ragazzi di mister Fabio Conti che subiscono 2 reti nel finale di primo tempo e sbagliano anche un rigore con Verini. Nella ripresa, però, l'Eurogames ha la forza di rimettere la situazione in parità con Fortunato e Molisani (4-4). C'è però da fare i conti con l'inferiorità numerica per l'espulsione di Verini (somma di ammonizione) e, a pochi minuti dalla fine, la squadra ospite sfrutta la sua maggiore esperienza per segnare il gol del 5-4 con cui si chiude il match.

La 1ma giornata

Delfino C5 - Futsal Tollo 4-4

Futsal Ripa - San Vito 2-2

Paul Merson - Doogle 6-1

riposa San Pietro Tollo

La prossima giornata

Casoli - San Pietro Tollo

Centro Sportivo Teatino - Futsal Ripa

Doogle - Futsal Vasto

Futsal Tollo - Eurogames Cupello

San Vito - Paul Merson

Riposa - Delfino C5