Due feriti in ospedale per un incidente a San Salvo Marina

Incidente a San Salvo Marina all'incrocio tra via Magellano e via Vespucci. Lo scontro tra le due auto – una Smart e una Lancia Thesis – è avvenuto intorno alle 13.30.

Entrambi i conducenti delle due auto sono rimasti feriti e per loro è stato necessario il trasporto in ospedale a Vasto. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, gli agenti della polizia locale di San Salvo per i rilievi.

È di quattro feriti in due giorni il bilancio sulle strade del Vastese: nel tardo pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato sulla Statale "Trignina" [LEGGI].