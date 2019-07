"Thor Sud e Sim, alla Cisl due rappresentanti su tre"

"Un ringraziamento particolare a tutti i lavoratori, iscritti e simpatizzanti che hanno scelto i nostri candidati, assegnandoci così 2 seggi, su 3 disponibili in totale, negli stabilimenti Thor Sud e Sim, e attribuendo ai nuovi rappresentanti della Femca Cisl, in quanto candidati col più alto numero di voti ricevuti, anche l'importante ruolo di RLSA". Così la Femca Cisl, commenta i risultati delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria nelle due fabbriche di San Salvo appartenenti allo stesso gruppo.

"Il consenso ottenuto sarà di forte stimolo per proseguire la nostra azione di incessante impegno nella ricerca delle migliori soluzioni possibili nell'interesse dei lavoratori tutti. Alla Rsu nuova eletta conclude Massimiliano Recinella della Femca Cisl - rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro, auspicando una sempre attiva collaborazione delle sue componenti al fine di poter rappresentare e tutelare al meglio i lavoratori della Thor Sud e della Sim".