Cotir, situazione drammatica: quasi 3 anni senza stipendi

La situazione si fa sempre più drammatica col trascorrere delle settimane: i lavoratori del Cotir non ricevono lo stipendio da quasi tre anni. E non hanno alcuna certezza di mantenere il posto di lavoro. Dalla Regione nessuna risposta concreta sul futuro del personale del centro di ricerca, posto in liquidazione dal governo regionale.

Oggi i lavoratori hanno incontrato i loro rappresentanti provinciali e regionali.