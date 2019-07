Vasto Basket, Marino: "Domenica dobbiamo essere dei leoni in campo"

La partenza non è stata quella sperata, con una sconfitta oltremodo punitiva nel punteggio finale. La BCC Generazione Vincente Vasto Basket ha incassato un perentorio 80-60 a Pineto, nella prima stagionale in serie C silver, che è stato accolto in casa biancorossa come lo stimolo per far meglio sin dal prossimo appuntamento. Tante le chiavi di lettura per questo risultato maturato lontani dalle mura amiche, tra nuovi schemi e giochi portati da coach Gesmundo, al suo debutto ufficiale sulla panchina biancorossa, ancora da affinare, qualche giocatore ancora imballato dalla preparazione e l'assenza di una pedina importante come Peric.

Domenica sera alle 18 al PalaBCC arriverà il Teramo a spicchi e la Vasto Basket ha tutta l'intenzione di conquistare una vittoria per far muovere la classifica e guardare con maggior ottimismo a questa stagione. Il clima in casa biancorossa è ottimo e lo dimostra la convinzione di Andrea Marino, uno dei giovani più promettenti del vivaio vastese che quest'anno saprà certamente ritagliarsi spazi importanti sul parquet. Lo abbiamo ascoltato al termine degli allenamenti per sapere come la squadra sta vivendo questo avvio di stagione.

La 2ª giornata

Nuovo Bk Aquilano - Bk Teramo

Magic Bk Chieti - Pallacanestro Silvi

Olimpia Mosciano - Nuovo Pineto Bk

Nova Bk Campli - Torre Spes

Vasto Basket - Teramo a spicchi