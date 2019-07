Tra recinti, passerelle rotte e stradine disastrate: alcune delle spiagge più belle sono off-limits

Non solo la spiaggia di Vasto Marina e la Riserva naturale di Punta Aderci. Tra le estremità sud e nord della riviera di Vasto si rincorrono, per 16 chilometri, scogliere e baie, punte e insenature. Un paesaggio unico nell'Adriatico. Ma, in buona parte, sconosciuto ai turisti e inaccessibile ai vastesi.

Tra recinti, passerelle sconnesse, ponticelli rotti e stradine disastrate: alcune delle spiagge più belle sono off-limits [GUARDA IL VIDEO]. E intanto, dopo sette anni, scoppia una nuova guerra contro le recinzioni sul litorale [GUARDA L'INTERVISTA].