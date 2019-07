Terza categoria, presentato il campionato. Il calendario completo

Sono stati presentati a San Giovanni Teatino nel pomeriggio di oggi i calendari della Terza categoria. Nel girone vastese militeranno 11 squadre, quindi ogni squadra osserverà due turni di riposo a testa. Fischio d'inizio il 15 ottobre, si andrà avanti fino al 17 dicembre. Si tornerà poi in campo il 21 gennaio per due domeniche, poi spazio a un'altra pausa fino al 25 febbraio; probabilmente in quest'arco temporale sarà collocato la coppa [LEGGI]. Ultima giornata il 20 maggio 2018.

Big match già alla prima giornata quando si affronteranno Torrebruna (in casa) e Casalanguida, due tra le formazioni che ambiranno sicuramente a un campionato di vertice. Per quanto riguarda i derby, già alla seconda ci sarà quello di Vasto tra United e Atletico. All'8ª giornata, invece, quello di Cupello tra Real e Montalfano. Poi i quasi derby tra località vicine dalla storica rivalità: Carpineto Guilmi - Casalanguida alla 7ª giornata, Real San Giacomo - Pollutri 2K17 e Torrebruna - New Robur alla 10ª (match che dirà molto anche sulle ambizioni di queste squadre).

1ª giornata, 15.10.17, 15:30 (28.01.18, 15:00)

Furci - Pollutri 2K17

Montalfano - New Robur

Real Cupello - Vasto United

Real San Giacomo - Carpineto Guilmi

Torrebruna - Casalanguida

Riposa Atletico Vasto

2ª giornata, 22.10.17, 15:30 (25.02.18, 15:00)

Carpineto Guilmi - Torrebruna

Casalanguida - Real Cupello

New Robur - Real San Giacomo

Pollutri 2K17 - Montalfano

Vasto United - Atletico Vasto

Riposa Furci

3ª giornata, 29.10.17, 14:30 (04.03.18, 15:00)

Furci - Carpineto Guilmi

Montalfano - Casalanguida

Pollutri 2K17 - New Robur

Real San Giacomo - Vasto United

Torrebruna - Atletico Vasto

Riposa Real Cupello

4ª giornata, 05.11.17, 14:30 (11.03.18, 15:00)

Atletico Vasto - Real Cupello

Carpineto Guilmi - Montalfano

Casalanguida - Real San Giacomo

New Robur - Furci

Vasto United - Torrebruna

Riposa Pollutri 2K17

5ª giornata, 12.11.17, 14:30 (18.03.18, 15:00)

Furci - Vasto United

Montalfano - Atletico Vasto

New Robur - Carpineto Guilmi

Pollutri 2K17 - Casalanguida

Real San Giacomo - Real Cupello

Riposa Torrebruna

6ª giornata, 19.11.17, 14:30 (08.04.18, 16:00)

Atletico Vasto - Real San Giacomo

Carpineto Guilmi - Pollutri 2K17

Casalanguida - Furci

Real Cupello - Torrebruna

Vasto United - Montalfano

Riposa New Robur

7ª giornata, 26.11.17, 14:30 (15.04.18, 16:00)

Carpineto Guilmi - Casalanguida

Furci - Real Cupello

Montalfano - Torrebruna

New Robur - Vasto United

Pollutri 2K17 - Atletico Vasto

Riposa Real San Giacomo

8ª giornata, 03.12.17, 14:30 (22.04.18, 16:30)

Atletico Vasto - Furci

Casalanguida - New Robur

Real Cupello - Montalfano

Torrebruna - Real San Giacomo

Vasto United - Pollutri 2K17

Riposa Carpineto Guilmi

9ª giornata, 10.12.17, 14:30 (06.05.18, 16:30)

Carpineto Guilmi - Vasto United

Furci - Torrebruna

Montalfano - Real San Giacomo

New Robur - Atletico Vasto

Pollutri 2K17 - Real Cupello

Riposa Casalanguida

10ª giornata, 17.12.17, 14:30 (13.05.18, 16:30)

Atletico Vasto - Casalanguida

Montalfano - Furci

Real Cupello - Carpineto Guilmi

Real San Giacomo - Pollutri 2K17

Torrebruna - New Robur

Riposa Vasto United

11ª giornata, 21.01.18, 14:30 (20.05.18, 16:30)

Carpineto Guilmi - Atletico Vasto

Casalanguida - Vasto United

Furci - Real San Giacomo

New Robur - Real Cupello

Pollutri 2K17 - Torrebruna

Riposa Montalfano