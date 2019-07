San Buono, il "Ballo della Pupa" affascina grandi e piccoli

Buona la prima per il Ballo della Pupa a San Buono in occasione della festa dedicata a San Francesco. È una delle prime volte che questo particolare spettacolo pirotecnico approda nel Vastese.

Dopo la funzione religiosa celebrata da don Angelo Di Prinzio, in piazza Celestino Cupaiolo la "pupa" è stata indossata da un esperto della ditta incaricata degli spari e si è esibita in un tradizionale ballo abruzzese prima che venissero accesi i fuochi posizionati in testa al manichino. All'accensione spettacolo assicurato per grandi e piccoli accorsi in piazza.

Dopo la fine dei fuochi, la processione è ripartita per portare la statua del Santo al convento. La festa – che quest'anno ha visto anche l'installazione della nuova campana della Laudi di San Francesco [LEGGI] – si è conclusa con la distribuzione dei panini con la mortadella: rievocazione, questa, dei tempi in cui al momento dell'arrivo al convento, i frati li offrivano ai fedeli per rifocillarli.